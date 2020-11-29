«Антальяспор» Кудряшова упустил победу в выездном матче чемпионата Турции
В матче 10-го тура чемпионата Турции «Эрзурумспор» принимал «Антальяспор». Встреча прошла на стадионе «Казым Карабекир» в Эрзуруме и завершилась вничью со счётом 2:2.
На 29-й минуте встречи счёт открыл защитник «Эрзурумспора» Каан Канак. Во втором тайме, на 60-й минуте, защитник «Антальяспора» Вейсель Сары сравнял счёт. Через 5 минут форвард Гёкдениз Байракдар вывел гостей вперёд. На 85-й минуте нападающий хозяев Рикарду Гомеш сравнял счёт.
Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов вышел в стартовом составе команды и провёл на поле весть матч.
«Антальяспор» набрал 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Эрзурумспор» (9) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Аланьяспор» (20).
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