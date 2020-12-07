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Буффон восстановился после травмы и может выйти на матч с «Барселоной»

Буффон восстановился после травмы и может выйти на матч с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон восстановился после травмы, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, вратарь, пропустивший несколько матчей «Ювентуса», вернулся к тренировкам в общей группе сегодня, 7 декабря. Сообщается, что завтра, 8 декабря, Буффон может выйти в стартовом составе на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». При этом травмированные Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал не отправятся на игру с командой.

Первая встреча команд завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:0. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона», набрав 15 очков в 5 матчах, занимает первое место в группе, «Ювентус» (12) — второе.

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