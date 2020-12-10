Юрист оценил санкции США против Кадырова и «Ахмата»

Партнёр BMS Law Firm Денис Фролов прокомментировал введение министерством финансов США санкций против Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и ФК «Ахмат».

«Никаких сложностей из-за санкций у футбольного клуба «Ахмат» быть не может. Всё, что касается деятельности футбольных клубов, это компетенция УЕФА и ФИФА. Неоднократно эти организации ревностно указывали государственным органам, что не стоит лезть в футбольные дела. Все эти моменты регулируются на уровне футбольных ассоциаций.



Решения Сената или президента не влияют на деятельность футбольных клубов. Никаких сложностей у «Ахмата» возникнуть не должно. Только УЕФА и ФИФА могут накладывать санкции. В таком случае спортивный арбитражный суд может наказать за что-то, но, как правило, все эти наказания давно прописаны.



Насколько я понимаю, никакого финансирования «Ахмат» из-за рубежа не получает. Здесь могли быть обрублены источники финансирования деятельности команды, а это косвенно могло влиять на работоспособность футбольного клуба. Но у «Ахмата» с этим проблем нет», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.