Юрист оценил санкции США против Кадырова и «Ахмата»

Партнёр BMS Law Firm Денис Фролов прокомментировал введение министерством финансов США санкций против Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и ФК «Ахмат».
«Никаких сложностей из-за санкций у футбольного клуба «Ахмат» быть не может. Всё, что касается деятельности футбольных клубов, это компетенция УЕФА и ФИФА. Неоднократно эти организации ревностно указывали государственным органам, что не стоит лезть в футбольные дела. Все эти моменты регулируются на уровне футбольных ассоциаций.
Решения Сената или президента не влияют на деятельность футбольных клубов. Никаких сложностей у «Ахмата» возникнуть не должно. Только УЕФА и ФИФА могут накладывать санкции. В таком случае спортивный арбитражный суд может наказать за что-то, но, как правило, все эти наказания давно прописаны.
Насколько я понимаю, никакого финансирования «Ахмат» из-за рубежа не получает. Здесь могли быть обрублены источники финансирования деятельности команды, а это косвенно могло влиять на работоспособность футбольного клуба. Но у «Ахмата» с этим проблем нет», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 10 декабря 2020
-
21:38
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
20:46
-
20:37
-
20:19
-
20:05
-
19:55
-
19:49
-
19:36
-
19:23
-
19:10
-
18:54
-
18:45
-
18:40
-
18:36
-
18:27
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:50
-
17:43
-
17:41
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:19
-
16:53
-
16:37
-
16:36
-
16:10
-
15:50
-
15:41
-
15:39