Городов: в «Краснодаре» неважно, 18 тебе или 34. «Дедов» у нас побольше, чем в «Спартаке»

Голкипер «Краснодара» Евгений Городов заявил, что в команде не обращают внимания на возраст игроков.
«Чувствую ли себя «старичком»? На футбольном поле все равны, никто никому в паспорт не смотрит. Что мне нравится в «Краснодаре», тут неважно, 18 тебе лет или 34. Доверяют всем. Если физически готов, работаешь и соответствуешь требованиям тренерского штаба, ради бога, играй. Молодым ребятам дают шанс, и они его используют. Те же Сафонов, Шапи, Уткин спокойно выходят и играют.
В «Спартаке» Ребров с Ещенко друг друга „дедами“ называют? Стараемся на этом не акцентировать внимание. Так-то «дедов» у нас хватает, побольше, чем в «Спартаке». Ари, Берг, кто там ещё? Мартыновичу — 33, Смольникову и Синицыну — по 32. Ну да, есть ветеранчики», — сказал Городов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 12 декабря 2020
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