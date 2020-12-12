«Не умеют проигрывать». Жоаозиньо — о конфликте после матча «Сочи» — «Спартак»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал информацию о конфликте с Андреасом Хинкелем, помощником главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«Думаю, они нервничали после такого проигрыша, но это нормально. Все хотят побеждать. К счастью, выиграли мы, а в этой ситуации мы всё уладили на месте. Ударил ли я тренера «Спартака»? Как это возможно, если он потом подошёл ко мне общаться. Ничего такого не было. Там кто-то другой говорил какие-то непонятные вещи. Бывает, что не умеют проигрывать», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Тедеско рассказал, что после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1) один из игроков хозяев ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.
«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
- 12 декабря 2020
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