Защитник «Уфы» Никитин провёл 100 матчей за команду

Защитник «Уфы» Алексей Никитин принял участие в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1). Эта встреча стала для футболиста сотой в составе уфимской команды.
«Первую встречу за «Уфу» Алексей провёл 17 июля 2015 года на «Открытие Арене». «Уфа» в меньшинстве тогда едва не обыграла «Спартак» (2:2), а Никитин дебютировал во втором тайме. Защитник проводит уже шестой сезон за «Уфу». В ста матчах Никитин забил два гола и выполнил две голевые передачи. Алексей стал девятым футболистом в истории «Уфы», кто сумел покорить отметку сто матчей за команду. Поздравляем Алексея с первой сотней», — написано в сообщении пресс-службы клуба в "Твиттере".
Заключительный матч в 2020 году «Уфа» проведёт 17 декабря с «Краснодаром». Начало — в 18:00 мск.
- 13 декабря 2020
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