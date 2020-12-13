Защитник «Уфы» Никитин провёл 100 матчей за команду

Защитник «Уфы» Алексей Никитин принял участие в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1). Эта встреча стала для футболиста сотой в составе уфимской команды.

«Первую встречу за «Уфу» Алексей провёл 17 июля 2015 года на «Открытие Арене». «Уфа» в меньшинстве тогда едва не обыграла «Спартак» (2:2), а Никитин дебютировал во втором тайме. Защитник проводит уже шестой сезон за «Уфу». В ста матчах Никитин забил два гола и выполнил две голевые передачи. Алексей стал девятым футболистом в истории «Уфы», кто сумел покорить отметку сто матчей за команду. Поздравляем Алексея с первой сотней», — написано в сообщении пресс-службы клуба в "Твиттере".

Заключительный матч в 2020 году «Уфа» проведёт 17 декабря с «Краснодаром». Начало — в 18:00 мск.