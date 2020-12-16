Экс-игрок «Ахмата» Воронкин: Кадыров мог машину подарить после игры или дать $ 100 тыс.
Полузащитник любительского футбольного клуба «Хайтэк» Артём Воронкин, который выступал за «Ахмат», «Химки», «Женис», рассказал о щедрости Рамзана Кадырова.
«Когда я был в «Тереке», мы только вышли в высшую лигу, и Кадыров почти каждую игру посещал. Тогда он мог кому-то машину подарить после игры. А тем, кто отказывался от авто, сто тысяч долларов — просто наличкой. Все знали, что можно получить в премию либо 200-й крузак, либо тебе сотку заносили. Ну и премиальные часто были: тройные, пятерные.
В те времена такой ажиотаж был… Встречались с ним постоянно, приглашал в резиденцию нас. Тогда он был очень внимателен к клубу, а сейчас ребята говорят, что почти уже не приходит», — написали представители «Хайтэка» в своём «инстаграме».
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