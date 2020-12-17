Моуринью: если бы я вёл себя так же как Клопп у боковой линии, меня бы удалили

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью подвёл итоги выездной встречи 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2).
«После игры я сказал Юргену, что лучшая команда сегодня проиграла, он не согласился, но это его мнение. Хотелось бы отметить, что, если бы я вёл себя так же, как он на боковой линии, то меня бы удалили. Это непредвзятое отношение? По какой-то причине правила для меня другие.
«Тоттенхэм» полностью контролировал игру. Я считаю, что поражение – это незаслуженный результат, но это футбол. В перерыве мы немного изменили позиции, но в целом игра всегда была под контролем, я очень доволен. Конечно, у нас были некоторые ошибки, кое-что нужно улучшить.
Игроки «Тоттенхэма» сказали мне, что я прав, когда я говорю, что с начала сезона мы выходим на каждый матч, чтобы побеждать. Мы играли против чемпионов на их стадионе, при этом у нас было больше шансов на победу.
Команда была великолепна. Сегодня «Ливерпуль» не выглядел командой, которая является чемпионом, чемпионом Европы, чемпионом мира — этой разницы не было на поле», — цитирует Моуринью Goal.
Видео единственного гола «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем».
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