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Сульшер: имеем ли мы шансы на чемпионство? Этот сезон будет очень непредсказуемым

Сульшер: имеем ли мы шансы на чемпионство? Этот сезон будет очень непредсказуемым
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о шансах манкунианцев в этом сезоне стать победителями АПЛ.

«Нам предстоит провести много матчей подряд. Только после матча с «Астон Виллой», который пройдет 31 декабря, у нас будет небольшая пауза в чемпионате. Так что нынешний период будет очень важен. После него мне будет легче ответить на ваш вопрос. Я бы расстроился, если бы игроки не думали, что мы способны бросить вызов, потому что сейчас в чемпионате всё идёт своим чередом.

У каждого результата есть свои причины. Чувствую, что мы постоянно улучшаем игру, но нам нужно продолжать прогрессировать, чтобы суметь сделать следующий шаг. Думаю, этот сезон будет очень непредсказуемым. Будут взлёты и падения. Команды, которым удастся найти стабильность и энергию, получат более хорошие шансы, чем в предыдущие несколько сезонов», – цитирует норвежца Sky Sports.

Сегодня, 17 декабря, в матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Шеффилд Юнайтед». Начало – в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

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