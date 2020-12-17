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Дин Хендерсон — в воротах «МЮ» на матч 13-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»

Дин Хендерсон — в воротах «МЮ» на матч 13-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» на заключительный матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Бешам, Стивенс, Балдок, Робинсон, Иган, Бёрк, Ампаду, Берге, Флек, Макголдрик.

Запасные: Веррипс, Джагелка, Норвуд, Осборн, Муссе, Брустер, Шарп.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Алекс Телес, Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Рашфорд, Марсьяль.

Запасные: де Хеа, Шоу, Фред, ван де Бек, Мата, Мактоминай, Джеймс.

Голкипер манкунианцев Дин Хендерсон, оказавшийся в стартовом составе, с 2019 по 2020 год выступал за «клинков» на правах аренды.

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (28).

Проморолик к матчу «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

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