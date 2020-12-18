Тикнизян: для меня важно играть за болельщиков, за тренера, за свою семью

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян поделился эмоциями после победы в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).
«Очень важная для нас победа. Сегодня команда выложилась на все сто процентов. В первую очередь победа важна для наших болельщиков. Несмотря на результаты, они продолжают приезжать и поддерживать, за это им огромное спасибо. Это всегда мотивирует и придаёт нам сил и уверенности в собственной пользе.
Не всегда выхожу в старте? У нас большая обойма, здоровая конкуренция, поэтому я стараюсь относиться к этому профессионально. Не скажу, что я сегодня как-то особенно готовился. Узнал за 3-4 часа о том, что я выхожу, и начал просто концентрироваться. Когда шли из отеля в автобус, маленький мальчик сказал: «Тикнизян, если ты не сыграешь должным образом, то я перестану за вас болеть». После таких слов я обязан выложиться на двести процентов.
Гончаренко отметил Чалова и меня? Когда тренер оценивает игру с положительной стороны, это всегда очень сильно подбадривает. Но когда я выхожу на поле, в первую очередь для меня важно играть за болельщиков, за тренера, за свою семью», — сказал Тикнизян в интервью пресс-службе клуба.
- 18 декабря 2020
-
21:50
-
21:44
-
21:23
-
21:02
-
20:56
-
20:54
-
20:33
-
20:32
-
20:19
-
20:12
-
20:03
-
19:59
-
19:52
-
19:37
-
19:24
-
19:19
-
19:08
-
18:58
-
18:54
-
18:38
-
18:31
-
18:22
-
18:07
-
18:03
-
17:55
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:15
-
17:12
-
17:09
-
16:58
-
16:51
-
16:26