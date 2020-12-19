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Непомнящий: когда Чалов не смог уехать в любимую Англию, произошёл психологический надлом

Непомнящий: когда Чалов не смог уехать в любимую Англию, произошёл психологический надлом
Футбол / РПЛ 0
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Известный тренер Валерий Непомнящий рассказал, почему у нападающего ЦСКА Фёдора Чалова произошёл игровой спад.

«Во-первых, позиция нападающего зависимая. Нападающий зависит от того, кто тебе «подносит снаряды», кто окружает на поле. Это очень важный момент. Когда у Влашича не очень получалось обеспечивать Чалова голевыми передачами или когда не было Дзагоева, сложнее было и Фёдору. Это важный аспект.

Но самое важное для нападающего — психологическое состояние. Что такое нападающий? Игрок, кому нужно вдохновение, нужен кураж. В нужное время оказаться в нужном месте. Каким образом это происходит? Невозможно объяснить. Поэты или композиторы, когда сочиняют свои произведения, никогда не объяснят, почему в тот или иной момент их что-то посетило. Так и с нападающим. Должен быть кураж у человека. Когда возникла ситуация, что Федя не смог уехать в любимую им Англию, в более сильный чемпионат, это не могло не сказаться. Произошёл психологический надлом. Мячи не стали залетать, он невпопад играл, не так открывался. Всё сразу навалилось. А то, что прорвало с «Ростовом», конечно, несчастье для ростовчан, но все увидели, что Чалов умеет забивать, умеет исполнять. Голы все разного плана. В нужное время оказывался как раз в нужном месте.

Веду к тому, что нужно, чтобы человек был психологически спокоен, был уверен в себе. Помните, считали, сколько минут не забивает Дзюба? Потом — раз, забил. И вот такое психологическое состояние должен уметь регулировать и игрок, и ему должны помогать те, кто его окружает», — цитирует Непомнящего Bobsoccer.

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