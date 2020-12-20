Сульшер: Рашфорд обладает необходимым талантом, чтобы стать легендой «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о 23-летнем английском форварде Маркусе Рашфорде.



«Мы наблюдаем за Маркусом Рашфордом в «Манчестер Юнайтед» с юных лет. Характер игрока всегда формируется через семью, среду, в которой вы работаете, и где вы растёте. Мы видим, что Маркус действительно заботится о людях, у которых были трудные времена или которые не так привилегированны, как многие, или как он сейчас. Он знает, через что они проходят. Его чувство ответственности перед обществом действительно хорошо сбалансировано с футболом.



Маркус достаточно талантлив, серьёзен и целеустремлен, чтобы стать легендой в этом клубе. Его статистика уже демонстрирует его вклад в результаты команды. Я доволен его действиями, он знает, что такое «Манчестер Юнайтед». У него есть этот ДНК.



Конечно, я стараюсь заботиться о нём, стараюсь защитить его. В карьере футболиста никогда не знаешь, повезёт тебе с отсутствием травм или нет», — цитирует Сульшера Goal.

В текущем сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 20 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 результативными передачами.