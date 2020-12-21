Паулу Фонсека — о поражении от «Аталанты»: мы играли как мальчишки, как дети

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в игре с «Аталантой» (1:4).
«Мы достойно сражались в первом тайме. А во второй половине играли как мальчишки, как дети. Наш настрой изменился. Однако игра длится 90, а не 45 минут. Игроки должны понимать, что нельзя так по-разному проводить оба тайма.
Мы всегда хотим добиваться успеха и сегодня мы приехали сюда, чтобы победить, но если мы и дальше будем играть так, как мы действовали сегодня во втором тайме, то рассчитывать на три очка в следующих играх будет крайне сложно. Во втором тайме я увидел команду, которой не хватало агрессии. Сопернику было слишком легко. А без агрессии рассчитывать на положительный результат очень сложно», — приводит слова Фонсеки официальный сайт ФК «Рома».
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