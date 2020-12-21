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Андрей Ярмоленко: у украинцев и англичан схожая ментальность

Андрей Ярмоленко: у украинцев и англичан схожая ментальность
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о сходствах между украинцами и англичанами.

«Мне очень нравится жить в Англии. Мне нравятся англичане. Думаю, их ментальность схожа с той, что есть у украинцев. Я с Украины, и там тоже холодно.

Перед переездом в Лондон я разговаривал с Сергеем Ребровым, и он говорил об особом уровне боления на трибунах. Также Сергей рассказал мне об особых отношениях между болельщиками и игроками и выразил мнение, что я обязательно должен испытать эти эмоции на себе», – приводит слова Ярмоленко OneFootball.

Андрей Ярмоленко выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. В этом сезоне английской Премьер-лиги он провёл 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

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