Андрей Ярмоленко: у украинцев и англичан схожая ментальность
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о сходствах между украинцами и англичанами.
«Мне очень нравится жить в Англии. Мне нравятся англичане. Думаю, их ментальность схожа с той, что есть у украинцев. Я с Украины, и там тоже холодно.
Перед переездом в Лондон я разговаривал с Сергеем Ребровым, и он говорил об особом уровне боления на трибунах. Также Сергей рассказал мне об особых отношениях между болельщиками и игроками и выразил мнение, что я обязательно должен испытать эти эмоции на себе», – приводит слова Ярмоленко OneFootball.
Андрей Ярмоленко выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. В этом сезоне английской Премьер-лиги он провёл 6 матчей, не отметившись результативными действиями.
Ярмоленко хочет перейти в «Фенербахче»
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
20:24
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:12
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:50
-
18:42
-
18:29
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:34
-
17:30
-
17:25
-
16:57
-
16:52
-
16:50«Сочи» контактировал с Шамилем Газизовым Эксклюзив
-
16:42
-
16:19
-
15:59
-
15:33
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам