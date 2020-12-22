Никола Влашич — лучший игрок первой части сезона РПЛ во версии WhoScored

Портал WhoScored представил топ-10 лучших футболистов первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
Лучшим игроком признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Он получил оценку 7,65. Хорватский хавбек провёл в нынешнем сезоне чемпионата России 17 матчей, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач. ЦСКА по итогам 19 туров РПЛ находится на втором месте в турнирной таблице (37 очков).
Полностью список топ-10 игроков первой части сезона выглядит следующим образом: Никола Влашич (ЦСКА) — 7,65, Реми Кабелла («Краснодар») — 7,51, Оливер Абильгор («Рубин») — 7,47, Дуглас Сантос («Зенит») — 7,46, Вандерсон («Краснодар») — 7,44, Артём Дзюба («Зенит») — 7,43, Кристиан Нобоа («Сочи») — 7,42, Даниил Лесовой («Динамо») — 7,34, Сердар Азмун («Зенит») — 7,27, Роман Зобнин («Спартак») — 7,26.
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