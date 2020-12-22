«Арсенал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

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Сегодня, 22 декабря, состоится матч «Арсенал» — «Манчестер Сити». Встреча 1/4 финала Кубка английской лиги пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом из Нунатона. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Николас Хоптон. Резервный рефери — Дэвид Кут.

«Арсенал» в четвёртом раунде турнира в серии пенальти обыграл «Ливерпуль». «Манчестер Сити» на предыдущей стадии соревнований разгромил «Бёрнли» (3:0).

«Манчестер Сити» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 13 матчах. «Арсенал» (15) — на 14-м месте в турнирной таблице. В АПЛ лондонцы в пяти последних матчах набрали лишь одно очко.