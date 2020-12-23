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Объявлено расписание клубного чемпионата мира, на котором сыграет «Бавария»

Объявлено расписание клубного чемпионата мира, на котором сыграет «Бавария»
Футбол / Прочие турниры 0
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Стало известно расписание матчей и стадионы Клубного чемпионата мира FIFA в Катаре, сообщает Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022.

Матч-открытие между чемпионом Катара «Аль-Духаилем» и новозеландским «Окленд Сити» состоится 1 февраля (начало — в 20:30 по местному времени (совпадает с московским)) на стадионе «Ахмад бин Али», инаугурация которого прошла на прошлой неделе 18 декабря. Финал будет сыгран 11 февраля, на стадионе «Эдьюкейшн Сити», начало — в 21:00.

В турнире также примет участие победитель Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария», чемпион КОНКАКАФ мексиканский «Тигрес УАНЛ», чемпион африканского континента египетский «Аль-Ахли», а также победитель азиатской Лиги чемпионов «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. Южнокорейский клуб, к слову, отпраздновал победу в континентальном первенстве 19 декабря на стадионе «Аль-Джануб» в Катаре, где совсем недавно прошёл финал Лиги чемпионов АФК.

Представитель от Южной Америки определится в конце января 2021 года в финале Кубка Либертадорес. Жеребьёвка турнира, в ходе которой будут составлены финальные пары команд, пройдёт 19 января 2021 года в Цюрихе.

Четвёртый стадион ЧМ-2022 в Катаре официально откроют 18 декабря
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