Калиниченко: вызвал бы Ракицкого в сборную Украины, если бы был тренером? Конечно, нет

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Ярославом Ракицким, которого после перехода из «Шахтёра» в клуб из Санкт-Петербурга перестали вызывать в национальную команду Украины.
«Странно ли, что Ракицкого не вызвали в сборную Украины? Нет, не странно. Он сделал выбор. Знал, на что идёт, как и другие ребята. Человек имеет выбор: сделать так, как будет лучше ему, либо так, чтобы другие не сказали про него плохо. Всем не угодишь.
Вызвал бы Ракицкого, если бы был тренером? Конечно, нет. Ну мне и не дали бы. Вызвал бы, если б не давили? А общественность вокруг? На сегодняшний день она решает», — сказал Калиниченко в эфире программы «Футбольный хейт».
В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
- 26 декабря 2020
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:20
-
15:13
-
15:07
-
14:50
-
14:40
-
14:26
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:11
-
13:03
-
12:48
-
12:41
-
12:19
-
12:07
-
11:45
-
11:19
-
11:14
-
10:53
-
10:36
-
10:28
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:29
-
08:26