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Калиниченко: вызвал бы Ракицкого в сборную Украины, если бы был тренером? Конечно, нет

Калиниченко: вызвал бы Ракицкого в сборную Украины, если бы был тренером? Конечно, нет
Футбол / РПЛ 0
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Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Ярославом Ракицким, которого после перехода из «Шахтёра» в клуб из Санкт-Петербурга перестали вызывать в национальную команду Украины.

«Странно ли, что Ракицкого не вызвали в сборную Украины? Нет, не странно. Он сделал выбор. Знал, на что идёт, как и другие ребята. Человек имеет выбор: сделать так, как будет лучше ему, либо так, чтобы другие не сказали про него плохо. Всем не угодишь.

Вызвал бы Ракицкого, если бы был тренером? Конечно, нет. Ну мне и не дали бы. Вызвал бы, если б не давили? А общественность вокруг? На сегодняшний день она решает», — сказал Калиниченко в эфире программы «Футбольный хейт».

В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

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