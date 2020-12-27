Пол Скоулз: Бруну Фернандеш лучше меня, с удовольствием поиграл бы с ним

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру португальского полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша.



«То, что он делает, действительно феноменально. Я думаю, что если вы посмотрите на результаты „МЮ“ с тех пор, как Бруну приехал в Англии, то поймёте разницу. Именно благодаря португальцу „Манчестер Юнайтед“ имеет шанс побороться с „Ливерпулем“ за титул. Его показатели просто невероятны. Он постоянно забивает, отдаёт голевые передачи. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе.



Бруну Фернандеш лучше меня. Он не такой, как я. Португалец забивает больше голов и создаёт больше голевых моментов для партнёров, чем это делал я. Я бы с удовольствием поиграл с ним», — приводит слова Пола Скоулза официальный сайт манкунианцев.

Видео гола Бруну Фернандеша в ворота «Лестера» в 15-м туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.