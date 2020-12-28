«Челси» показал один из худших стартов в АПЛ со времён, когда клуб приобрёл Абрамович

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги — «Челси» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась вничью — 1:1.



Как сообщает «твиттер» Stats Foot, «аристократы», набрав в 16 турах 26 очков, показали один из худших стартов сезона с тех пор, как клуб приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович. Хуже синие стартовали только в сезоне-2015/2016. Тогда командой руководил португальский специалист Жозе Моуринью, а «Челси» набрал в 16 матчах чемпионата Англии 15 очков. Моуринью был уволен как раз после 16-го тура, по итогам которого команда опустилась на 16-е место в турнирной таблице.

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«Челси», набрав в 16 турах 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (26) — на пятом месте, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.