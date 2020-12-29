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Фабио Капелло: я бы обменял Пауло Дибалу на Гарри Кейна

Фабио Капелло: я бы обменял Пауло Дибалу на Гарри Кейна
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о физической форме нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

«Коронавирус — это объяснение неважной игры, особенно для такого игрока, как Дибала, которому нужно дирижировать. Такое впечатление, что он немного недозрел. Пленяет, но оставляет сомнения. Он определённо обладает превосходными качествами.

Ему нужны физические кондиции, чтобы вернуться к хорошей игре. Пауло должен быть здоровым на все 100 процентов. Дибала может делать на поле всё, даже если он играет в трезубце с Моратой и Роналду. Да, я говорил, что не поменял бы Дибалу на Погба, но если бы мог, я бы поменял его на нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна", — цитирует Капелло Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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