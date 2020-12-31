«Арбитр забрал у нас энергию». Куртуа раскритиковал судейство в матче «Реала» с «Эльче»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал судейство в матче чемпионата Испании с «Эльче». Встреча 16-го тура прошла в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро и закончилась со счётом 1:1.
«Если судья свистнул после одного нарушения, то должен сделать тоже самое, если случится второе. Арбитр забрал у нас энергию, мы были больше озабочены протестом, чем выполнением того, что должны были делать», — приводит слова Куртуа Marca.
«Реал» прервал пятиматчевую победную серию в Примере. «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.
Зинедин Зидан высказался о ничьей «Реала» с «Эльче»
В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой», а «Эльче» встретится с «Атлетико». Матчи пройдут 2 и 3 января соответственно.
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