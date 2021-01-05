Некоторые футболисты «Челси» разочарованы тактикой Фрэнка Лэмпарда

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард пользуется доверием руководства, несмотря на неудачную серию из матчей без побед.



Как сообщает ESPN, боссы лондонского клуба не горят желанием расставаться со специалистом, учитывая его заслуги в качестве игрока и тот факт, что в прошлом сезоне он вывел команду в Лигу чемпионов, несмотря на запрет на трансферы.



Однако в команде мнения относительно работы Лэмпарда разделились. По информации источника, некоторые футболисты выразили разочарование тактикой тренера в последних матчах. Их имена не уточняются.



«Челси», набрав 26 очков в 17 турах, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 3 очках от зоны Лиги чемпионов.

«Челси» рассматривает четырёх тренеров в качестве замены Фрэнку Лэмпарду

Видеообзор недавнего поражения «Челси» в матче с «Манчестер Сити»: