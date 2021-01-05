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Маурисио Почеттино сообщил, кто будет капитаном «ПСЖ»

Маурисио Почеттино сообщил, кто будет капитаном «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Новый главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино сообщил, кто будет капитаном команды.

«Маркиньос — капитан „ПСЖ“. Так будет и дальше. Сейчас не время говорить о решениях, которые я приму в будущем. Главное — побеждать, и побеждать нужно стильно», — приводит слова Почеттино L'Equipe.

Напомним, 2 января «ПСЖ» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год. Аргентинец сменил немецкого специалиста Томаса Тухеля, отправленного в отставку 29 декабря 2020 года.

Почеттино возглавлял лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Он покинул «шпор» в ноябре 2019 года. До «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон» (2013-2014) и испанский «Эспаньол» (2009-2012).

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