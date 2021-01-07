Дзюба: Оздоев прям политиканище. Король политики был бы

Игроки сборной России в видео, размещённом на канале национальной команды в YouTube, ответили на вопрос, кто из футболистов и сотрудников сборной мог бы стать политиком.
«Эдуард Николаевич Безуглов мог бы быть политиком. Он умеет правильно высказаться, за своё постоять» — сказал Антон Миранчук.
«Политиком, железно, — Магомед Оздоев. Вот кто прям политиканище был бы, король политики. Мага — легендарный в этом плане. Есть даже между нами шуточка — Магомед знает всё, но не всё точно. Поэтому Магомед прям политик», — заверил Артём Дзюба.
«Станислав Саламович. Он очень опытный, поживший», — заметил Зелимхан Бакаев.
«Черчесов. Он очень строгий, с конкретикой. Со стержнем», — считает Роман Зобнин.
«Дзюба мог бы стать политиком хорошим», — сказал Черышев.
- 7 января 2021
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