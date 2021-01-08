Тренер «Вулверхэмптона»: заражённых COVID-19 будет всё больше. Прогнозы катастрофические
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился переживаниями в связи с ситуацией с коронавирусом в английской Премьер-лиге.
«К сожалению, заражённых будет только больше. Просто почитайте новости. Прогнозы катастрофические. Ситуация будет ухудшаться.
В футболе мы живём в пузыре и зачастую не чувствуем всего, что чувствуют другие люди. Но это трудное время для всех. Игроки – это всего лишь люди, и рост количества заразившихся пугает», — приводит слова Нуну BBC.
Ранее из-за коронавируса был отменён матч «Саутгемптона» в Кубке Англии. В «Астон Вилле» была выявлена вспышка инфекции, из-за чего команда, скорее всего, сыграет с «Ливерпулем» молодёжным составом.
Накануне стало известно, что Нуну оштрафован за критику судьи.
АПЛ воюет с ковидом. Как доигрывать чемпионат Англии?
Переносов матчей всё больше, а резервных дней всё меньше.
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
12:17
-
12:06
-
11:59
-
11:39
-
11:34
-
11:13
-
11:03
-
10:53
-
10:24
-
10:20
-
09:59
-
09:58
-
09:46
-
08:30
-
07:33
-
07:06
-
06:49
-
06:32
-
05:58
-
05:43
-
05:25
-
04:45
-
04:13
-
03:57
-
03:24
-
02:59
-
01:56
-
01:22
-
00:58
-
00:51
-
00:42
-
00:30
-
00:19
- 7 января 2021
-
23:53
-
23:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам