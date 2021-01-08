Тренер «Вулверхэмптона»: заражённых COVID-19 будет всё больше. Прогнозы катастрофические

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился переживаниями в связи с ситуацией с коронавирусом в английской Премьер-лиге.



«К сожалению, заражённых будет только больше. Просто почитайте новости. Прогнозы катастрофические. Ситуация будет ухудшаться.



В футболе мы живём в пузыре и зачастую не чувствуем всего, что чувствуют другие люди. Но это трудное время для всех. Игроки – это всего лишь люди, и рост количества заразившихся пугает», — приводит слова Нуну BBC.



Ранее из-за коронавируса был отменён матч «Саутгемптона» в Кубке Англии. В «Астон Вилле» была выявлена вспышка инфекции, из-за чего команда, скорее всего, сыграет с «Ливерпулем» молодёжным составом.



Накануне стало известно, что Нуну оштрафован за критику судьи.

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