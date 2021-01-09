Золото российских лыжников на «Тур де Ски» и триумф скелетонистов. Главное к утру

Александр Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», в топ-5 попали четыре россиянина, Наталья Непряева выиграла женский масс-старт, а Александр Третьяков и Елена Никитина стали чемпионами Европы по скелетону.
1. Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», в топ-5 четыре россиянина.
2. Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски».
3. Россиянин Третьяков во второй раз в карьере выиграл чемпионат Европы по скелетону.
4. Елена Никитина в четвёртый раз стала чемпионкой Европы по скелетону.
5. «Ливерпуль» вышел в следующую стадию Кубка Англии, победив в гостях «Астон Виллу».
6. «Ак Барс» одолел «Трактор» по буллитам и продлил победную серию до 10 матчей.
7. Доменико Тедеско настаивает на возвращении Резиуана Мирзова в «Спартак» из аренды.
8. ЦСКА дома разгромил «Нефтехимик», забросив 6 шайб.
9. «Химки» проиграли «Жальгирису» в Евролиге.
10. Ярослав Аскаров выполнил обещание и купил суперклей после МЧМ-2021.
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