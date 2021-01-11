Дэвид Джеймс: я бы отпустил Агуэро. Если на его продаже можно заработать, берите деньги

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс выразил мнение, что «Манчестер Сити» стоит расстаться с нападающим Серхио Агуэро.
«Я бы отпустил Серхио. Это ни в коем случае не отменяет его заслуг, он легенда «Манчестер Сити» и всегда будет ей. Просто команда доказала, что может двигаться вперёд без него. Кажется, Агуэро становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги один раз. Мы говорим не об Алане Ширере, который делал это три раза подряд. Серхио – легенда клуба и всё ещё опасен у чужих ворот, но он пропускает много времени из-за травм. Мне кажется, «Манчестер Сити» потихоньку пытается найти баланс, при котором несколько хороших бомбардиров важнее одного выдающегося.
Если на продаже Агуэро в «ПСЖ» можно выручить какую-нибудь сумму, берите её. Это будет тёплое прощание, и я уверен, что есть футболисты, которые хотели бы занять это место в «Манчестер Сити», — цитирует Джеймса Goal.com со ссылкой на Stadium Astro.
Видео гола Агуэро в матче АПЛ с «Ньюкаслом»:
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