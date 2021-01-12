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«Ливерпуль» сыграет с «МЮ», а Месси стал лучшим плеймейкером 10-летия. Главное к утру

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии, а Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 10-летия. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

2. Месси признан лучшим плеймейкером 10-летия по версии федерации футбольной статистики.

3. Игроки «Астаны» Маевский и Шомко перешли в «Ротор». Клуб ведёт переговоры с Щёткиным.

4. Дан Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор».

5. Евгений Варламов покинул ЦСКА.

6. Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Свитолину.

7. «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за аргентинца, которым интересовался «Зенит».

8. Источник: ЦСКА согласовал условия контракта с опорником «Ниццы».

9. НБА перенесла два матча из-за коронавируса.

10. «Автомобилист» всухую обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ.