Быстров: для «Спартака» с Тедеско всё закончено. Ему вообще этот клуб не нужен

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о положении московской команды под руководством главного тренера Доменико Тедеско, который покинет клуб по окончании сезона, когда завершится его контракт.



«Нет результата, нет игры. Тренер заявил, что уходит по истечении контракта. Те игроки, которые себя не проявили, должны искать новое место работы. Будет новый главный тренер. У «Спартака» много игроков на контракте, много футболистов в аренде. Есть из чего выбирать.



Тедеско вообще «Спартак» не нужен. Человек заявил, что уходит. Сейчас будут сборы, там нужно пахать, доказывать, биться за тренера. Это всё будет при том тренере, который сказал, что я с вами ещё три месяца поработаю и домой в Германию? Какая турнирная борьба? Для «Спартака» с Тедеско всё закончено», — приводятся слова Быстрова на сайте телеканала «Матч».



Ранее Быстров назвал тренеров, которые способны усилить «Спартак» после ухода Тедеско.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и «Зениту» (41).

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