Гайч может перейти в берлинский «Унион»

Нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем интересуется берлинский «Унион», сообщает Tuttomercatoweb.
Аргентинец может покинуть ЦСКА в ближайшие несколько недель.
Сообщалось, что Гайч пользуется популярностью среди турецких клубов. «Трабзонспор» сделал «армейцам» официальное предложение об аренде Адольфо на полтора года с правом последующего выкупа. Отмечается, что в случае, если стороны не придут к договорённости, «Трабзонспор» переключится на другие цели, чтобы усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна.
В услугах Гайча также заинтересован «Бешикташ». На игрока нацелились и в «Боке Хуниорс». По информации «Чемпионата», ЦСКА готов включить в сделку с аргентинским клубом по аренде футболиста сумму выкупа.
Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас.
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