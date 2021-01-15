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Ибрагимович: Доннарумма — сильнейший вратарь в мире. Ненормально, что он не играл в ЛЧ

Ибрагимович: Доннарумма — сильнейший вратарь в мире. Ненормально, что он не играл в ЛЧ
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил уровень игры вратаря «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы, а также поделился мыслями о потенциальном возвращении команды в Лигу чемпионов.

«Доннарумма – сильнейший вратарь в мире. Но я ему об этом не говорю. Ему нужно оставаться голодным. Ненормально, что он не провёл ни одного матча в Лиге чемпионов.

Пока рано говорить, что мы обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Впереди целый круг плюс два матча. К тому же ставить перед собой цель – это устанавливать предел. Я никогда этого не делаю. Второе место – первое среди проигравших. Я же хочу показывать лучший уровень каждый день, в том числе на тренировках», — цитирует Ибрагимовича Corriere dello Sport.

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