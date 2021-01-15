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В «Уфе» отреагировали на информацию о переходе Олега Иванова

В «Уфе» отреагировали на информацию о переходе Олега Иванова
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о переходе бывшего полузащитника «Ахмата» Олега Иванова в стан уфимской команды. Об этом сообщал популярный инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

«Нам интересны все игроки. Близка ли информация об Иванове к правде? Пока мы ничего не подписали, я не могу говорить», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Об уходе Иванова из «Ахмата» было объявлено 10 января. За грозненский клуб полузащитник выступал с 2012 года, сыграв около 250 встреч и став вторым футболистом в истории команды по количеству проведённых матчей. В нынешнем сезоне хавбек провёл 13 матчей в РПЛ и отдал одну голевую передачу.

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