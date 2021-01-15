В «Уфе» отреагировали на информацию о переходе Олега Иванова
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о переходе бывшего полузащитника «Ахмата» Олега Иванова в стан уфимской команды. Об этом сообщал популярный инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
«Нам интересны все игроки. Близка ли информация об Иванове к правде? Пока мы ничего не подписали, я не могу говорить», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Об уходе Иванова из «Ахмата» было объявлено 10 января. За грозненский клуб полузащитник выступал с 2012 года, сыграв около 250 встреч и став вторым футболистом в истории команды по количеству проведённых матчей. В нынешнем сезоне хавбек провёл 13 матчей в РПЛ и отдал одну голевую передачу.
Олег Иванов рассказал, почему ему пришлось покинуть «Ахмат»
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
19:09
-
19:06
-
18:58
-
18:46
-
18:38
-
18:32
-
18:21
-
18:12
-
18:03
-
17:54
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:17
-
17:16
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:52
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:42
-
16:25
-
16:15
-
16:14
-
15:59
-
15:50
-
15:32
-
15:31
-
15:20
-
15:17
-
15:09
-
15:08
-
15:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам