ЦСКА и «Дженоа» испытывают трудности в переговорах по Адольфо Гайчу
Московский ЦСКА и «Дженоа» продолжают переговоры о трансфере нападающего «армейцев» Адольфо Гайча.
Как сообщает Tuttomercatoweb, в процессе диалога возникли разногласия. В частности, итальянцы не могут договориться с москвичами о сроке аренды и сумме компенсации. Есть два варианта — аренда на 6 и 18 месяцев. Ранее сообщалось, что аргентинец согласился перейти в «Дженоа». Со стороной Гайча контактировали также берлинский «Унион», итальянские «Парма» и «Болонья», бельгийский «Генк».
Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас. Tranfermartkt оценивает форварда в € 9 млн.
Пономарёв: Гайча быстрее надо куда-то продавать. Нет в нём ничего
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