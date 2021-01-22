ЦСКА и «Дженоа» испытывают трудности в переговорах по Адольфо Гайчу

Московский ЦСКА и «Дженоа» продолжают переговоры о трансфере нападающего «армейцев» Адольфо Гайча.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в процессе диалога возникли разногласия. В частности, итальянцы не могут договориться с москвичами о сроке аренды и сумме компенсации. Есть два варианта — аренда на 6 и 18 месяцев. Ранее сообщалось, что аргентинец согласился перейти в «Дженоа». Со стороной Гайча контактировали также берлинский «Унион», итальянские «Парма» и «Болонья», бельгийский «Генк».

Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас. Tranfermartkt оценивает форварда в € 9 млн.