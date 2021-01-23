«Парма» нацелилась на молодую звезду «Баварии»

Перспективный нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзе попал на радары селекционной службы «Пармы». Об этом на своём официальном сайте сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что скауты «Пармы» продолжают следить за 19-летним нидерландским форвардом, который уже успел провести 17 матчей за основную команду «Баварии».

Кроме того, «Парма» планирует усилить центральную ось обороны. Приоритетным вариантом для «крестоносцев» является Матео Мусаккио, который с 2017 года защищает цвета «Милана», но в текущем сезоне далёк от статуса основного игрока «россонери».

Напомним, несколькими днями ранее состав «Пармы» пополнил защитник «Милана» Андреа Конти. Кроме того, жёлто-синие контактировали с форвардом ЦСКА Адольфо Гайчем.