Источник: «Челси» сегодня уволит Фрэнка Лэмпарда

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может в ближайшее время покинуть свой пост.



По информации The Telegraph, уже сегодня, 25 января, лондонский клуб объявит об отставке специалиста. Футболистам команды сказали не приезжать на базу утром.



Накануне, 24 января, «Челси» победил «Лутон Таун» в матче 1/16 финала Кубка Англии и вышел в следующую стадию турнира.



Ранее сообщалось, что в работе в «Челси» заинтересованы бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и уволенный из «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель.



Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.

Недавно «Челси» был среди лидеров. Теперь – 10-й, а Лэмпард близок к увольнению Закупились крутыми футболистами, а стало хуже.