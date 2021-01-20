Недавно «Челси» был среди лидеров. Теперь – 10-й, а Лэмпард близок к увольнению

В прошлом сезоне «Челси» стал четвёртым и пробился в Лигу чемпионов. Это был хороший результат для команды, которая находилась в непонятном состоянии – владелец не может сходить на матч своего же клуба, а трансферный бан принуждает играть молодыми. А летом «Челси» был неудержим в трансферах. Воздержание закончилось, и были куплены:

• вратарь Менди (24 млн евро)

• левый защитник Чилвел (50 млн евро)

• центральный защитник Тьяго Силва (свободный агент)

• вингер Зиеш (40 млн евро)

• вингер/нападающий Вернер (53 млн евро)

• вингер/ЦАП Хаверц (80 млн евро)

Шесть человек – и все для основы. Причём Вернера буквально вырвали из лап «Ливерпуля». Немец вёл переговоры с командой Клоппа, но «Челси» переубедил футболиста. В результате «Ливерпуль» взял Жоту, и на тот момент это казалось победой «Челси». Сейчас так уже не кажется. У Жоты больше голов, хотя он провёл на 10 матчей меньше. В свою очередь Вернер – лидер «Челси» по попаданиям в штангу/перекладину (5 раз) и по незасчитанным голам из офсайда (5 раз). Теперь над Вернером принято стебаться, потому что он не забивает в 11 турах АПЛ подряд. Не помогают ни выходы один на один, ни удары с ленточки.

Неудивительно, что Вернер начал матч с «Лестером» на скамейке. При этом Лэмпард выпустил крайне смелый состав. На поле оказалась большая группа атакующих футболистов: Абрахам, Пулишич, Хаверц, Хадсон-Одой и Маунт. В результате Ковачичу было тяжело справляться с контратаками без Канте и Жоржиньо. Хотя Маунт старался опускаться в опорную зону, но это явно не его оптимальная позиция. Интересно, как мыслил Лэмпард. У Маунта лучший удар в команде? Надо бы его отодвинуть подальше от чужих ворот.



Кстати, Маунт в последних турах в целом один из лучших в «Челси», а возможно, даже лучший (хотя в прошлом сезоне казалось, что Лэмпард ему слишком доверяет). И это выглядит странным: купили столько атакующих футболистов, а лучший – воспитанник. Прям «Арсенал» какой-то получается. Хотя это и логично, учитывая, что между столичными командами всего два очка разницы.

«Челси» отдал 80 млн за игрока, которому нет места на поле. Но сейчас можно всё исправить Травмы вингеров и поиск новой схемы могут ускорить адаптацию.

После поражения в матче с «Лестером» Лэмпарда прямо спросили о возможной отставке. Главный тренер ответил, что решение по увольнению принимать не ему, а он отлично понимает уровень ожиданий в такой большой команде. А ещё тренер в какой-то степени переложил вину на игроков.



«Есть футболисты, которые выступают не так хорошо, как должны. Сегодня это было очевидно. Только они сами могут справиться с этим», – сказал Лэмпард в интервью официальному сайту клуба. Мы не можем знать, насколько хороший контакт между тренером и футболистами, но такие слова настораживают. По ходу этого сезона Лэмпард уже выкинул одного футболиста из команды и устроил разнос. Про исчезновение самого результативного защитника АПЛ написал подробнее мой коллега Кирилл Хаит. Можно добавить, что Лэмпарду вообще свойственна несдержанность. Может во время матча послать куда подальше тренера соперника.

Харизматичные люди не бывают тихонями. За этого яростного Лэмпарда и бьются воспитанники «Челси». Молодые готовы слушать его. Очевиден прогресс Маунта при Лэмпарде (да и Зума с Абрахамом тоже). Хотя более опытные футболисты могут замечать отсутствие этого самого опыта у Лэмпарда. Объективно, тот же тренер «Лестера» Брендан Роджерс на сегодня выглядит более цельным специалистом. Его команда явно понимала, что делать с мячом, когда игроки «Челси» разводили руками. Разводили в прямом смысле слова. Тот же Маунт делал это постоянно – на 30-й минуте, на 34-й минуте, при втором пропущенном голе… Дальше мне надоело считать.

Летняя закупка в какой-то степени сыграла против «Челси». Редко ведь бывает, что ты набираешь кучу новых футболистов и сразу получаешь результат. Как правило, в футболе происходит наоборот. В какой-то степени даже логично, что результаты стали хуже. Пускай даже по отдельности некоторые трансферы точно усилили команду. Менди лучше Кепы, Тьяго Силва стабильнее Кристенсена, а Зиеш полезнее Виллиана. И всё равно по факту 250 миллионов не сделали команду сильнее.



Нужно время, чтобы новички сыгрались, но именно для Лэмпарда времени остаётся всё меньше – «Челси» уже 10-я команда АПЛ по потерянным очкам. Пускай даже прошлый сезон был неплох, но руководству клуба вряд ли хочется видеть, как они вложились в пустоту. Недавно говорили, что «Челси» рассматривает вариант возвращения Авраама Гранта. Хотя эта информация от достаточно сомнительного источника. А вот the Athletic (больше заслуживает доверия) сообщает, что новым тренером хотят взять немца (рассматриваются Тухель, Нагельсман, Рангник), в том числе ради более продуктивной работы с Вернером и Хаверцем. После провального трансфера Кепы очень не хочется, чтобы и другие игроки за 80 миллионов оказались не нужны.

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