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ФНЛ подтвердила, что за пост президента лиги поборются два кандидата

ФНЛ подтвердила, что за пост президента лиги поборются два кандидата
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Футбольная национальная лига на своём официальном сайте подтвердила имена участников предстоящих выборов президента лиги.

Избирательная комиссия подвела итоги процедуры выдвижения и регистрации кандидатов на пост главы ФНЛ. По её итогам зарегистрированы и допущены до выборов два кандидата: генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев и исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.

Как уже сообщал «Чемпионат», Алаева на пост президента ФНЛ выдвинули 13 клубов, а Шабанова – два.

Выборы президента ФНЛ состоятся на заседании общего собрания клубов лиги 25 февраля.

Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он возглавлял лигу с декабря 2010 года. Заключительный день регистрации кандидатов на должность президента ФНЛ — 25 января.

13 клубов выдвинули Алаева на пост президента ФНЛ
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