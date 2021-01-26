ФНЛ подтвердила, что за пост президента лиги поборются два кандидата

Футбольная национальная лига на своём официальном сайте подтвердила имена участников предстоящих выборов президента лиги.



Избирательная комиссия подвела итоги процедуры выдвижения и регистрации кандидатов на пост главы ФНЛ. По её итогам зарегистрированы и допущены до выборов два кандидата: генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев и исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.



Как уже сообщал «Чемпионат», Алаева на пост президента ФНЛ выдвинули 13 клубов, а Шабанова – два.



Выборы президента ФНЛ состоятся на заседании общего собрания клубов лиги 25 февраля.



Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он возглавлял лигу с декабря 2010 года. Заключительный день регистрации кандидатов на должность президента ФНЛ — 25 января.

13 клубов выдвинули Алаева на пост президента ФНЛ