Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям после поражения

Защитник «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям после поражения
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе подвергся оскорблениям в социальных сетях после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

Как сообщает Sky Sports, после неожиданного поражения в «Инстаграме» появился ряд комментариев расистского характера. Пока неизвестно, будут ли искать их авторов.

Для Туанзебе матч с «Шеффилдом» стал первым в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, в котором он вышел на поле в стартовом составе. Всего 23-летний воспитанник «Манчестер Юнайтед» провёл в этом сезоне 5 встреч в чемпионате и забил 1 автогол.

«Манчестер Юнайтед», набрав 40 очков в 20 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (8) — на последней, 20-й строчке.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»:

Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после проигрыша аутсайдеру АПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021