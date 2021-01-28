Защитник «Манчестер Юнайтед» подвергся расистским оскорблениям после поражения

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе подвергся оскорблениям в социальных сетях после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).



Как сообщает Sky Sports, после неожиданного поражения в «Инстаграме» появился ряд комментариев расистского характера. Пока неизвестно, будут ли искать их авторов.



Для Туанзебе матч с «Шеффилдом» стал первым в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, в котором он вышел на поле в стартовом составе. Всего 23-летний воспитанник «Манчестер Юнайтед» провёл в этом сезоне 5 встреч в чемпионате и забил 1 автогол.



«Манчестер Юнайтед», набрав 40 очков в 20 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (8) — на последней, 20-й строчке.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: