«Ему место в цирке!» Фердинанд рассказал, как Ван Нистелрой взбесился из-за Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился воспоминаниями об инциденте с участием форварда Криштиану Роналду в начале его карьеры в Англии. В настоящее время португалец играет за «Ювентус».



«Восхождение Роналду не произошло мгновенно, но ещё в начале карьеры он был невероятно техничным и доставлял удовольствие зрителям. Ему нравилось делать финты. На тренировках ему за это доставалось, но я помню один случай, который, как мне кажется, пошёл Криштиану на пользу, хотя ему он вряд ли понравился.



В то время звездой «МЮ» был Ван Нистелрой. Он забивал все голы. Роналду был с мячом на фланге, Руд сделал рывок в штрафную площадь, но Криштиану не отдал ему пас. Руд начал сходить с ума и орать: «Ему место в цирке, а не на поле!» Ван Нистелрой ушёл с тренировки, а Роналду расстроился и разозлился: «Почему он со мной так разговаривает?»



Криштиану тогда было 18 или 19 лет. На его месте некоторые ребята ушли бы в себя и потеряли уверенность, кто-то продолжил бы делать то же, что и до этого. Но Роналду знал, что Руд может быть прав. После этого он сконцентрировался на статистике, голах. Мы говорили ему, что он не настоящая «семёрка» «Юнайтед», что раньше были Джордж Бест и Дэвид Бекхэм. И было видно, что Криштиану думал, как нас уделать», — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на BT Sport.

Роналду нарушил закон ради любимой. За сколько минут он отобьёт штраф? Полиция уже проводит расследование по нарушению ковид-правил.