Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Ниццы» Данило Барбоза не перейдёт в ЦСКА

Хавбек «Ниццы» Данило Барбоза не перейдёт в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза не перейдёт в ЦСКА, сообщает спортивный журналист телеканала Telefoot Симоне Ровера в своём «твиттере». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

В сезоне-2020/2021 бразилец принял участие в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился. Кроме того, он получил две жёлтые карточки. По данным Transfermarkt.com, стоимость игрока составляет € 6,5 млн.

«Чемпионат» сообщал, что альтернативой Данило для ЦСКА является 27-летний полузащитник «Милана» Раде Крунич. ЦСКА был близок к договорённости с «Миланом» об аренде боснийца с правом выкупа. Третьим вариантом для ЦСКА был хавбек «Маккаби Хайфа» Нета Лави, о котором также писали израильские СМИ.

Хавбек «Ниццы» Данило выложил фото из аэропорта. Сообщалось, что он перейдёт в ЦСКА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021