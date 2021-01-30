Хавбек «Ниццы» Данило Барбоза не перейдёт в ЦСКА

Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза не перейдёт в ЦСКА, сообщает спортивный журналист телеканала Telefoot Симоне Ровера в своём «твиттере». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



В сезоне-2020/2021 бразилец принял участие в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился. Кроме того, он получил две жёлтые карточки. По данным Transfermarkt.com, стоимость игрока составляет € 6,5 млн.



«Чемпионат» сообщал, что альтернативой Данило для ЦСКА является 27-летний полузащитник «Милана» Раде Крунич. ЦСКА был близок к договорённости с «Миланом» об аренде боснийца с правом выкупа. Третьим вариантом для ЦСКА был хавбек «Маккаби Хайфа» Нета Лави, о котором также писали израильские СМИ.

Хавбек «Ниццы» Данило выложил фото из аэропорта. Сообщалось, что он перейдёт в ЦСКА