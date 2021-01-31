Дзюба и Лунёв присоединились к «Зениту» на сборах в Дубае. Фото
Нападающий Артём Дзюба и вратарь Андрей Лунёв присоединились к «Зениту» на втором зимнем сборе в Дубае (ОАЭ).
Фото можно посмотреть в "твиттере" сине-бело-голубых.
Напомним, 15 января, «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв не полетели с командой из-за положительных тестов на коронавирус. «Зенит» тренировался в Дубае до 27 января, а после небольшой паузы проводит там же вторые сборы с 31 января по 12 февраля. Подопечные Сергея Семака проведут серию товарищеских матчей. Полное расписание будет опубликовано клубом дополнительно.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» является лидером в турнирной таблице, наврав 41 очко по итогам 19 туров.
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