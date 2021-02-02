Японский новичок «Рубина» Саито получил повреждение на сборах. Видео

Полузащитник «Рубина» Мицуки Саито получил повреждение на зимнем сборе команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Во время тренировки японец получил травму, после чего сразу покинул поле. Завтра, 3 февраля, игроку предстоит пройти МРТ.

Видео можно посмотреть в "твиттере" «Рубина».

«Рубин» объявил о переходе полузащитника Мицуки Саито в декабре 2020 года. Ранее хавбек выступал за японский клуб «Сенан Бельмаре». Казанцы арендовали игрока на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав.

Мицуки Сайто родился 10 января 1999 года в городе Фудзисава (Япония). Он играет на позиции центрального полузащитника и атакующего полузащитника. В лиге J1 провёл 75 матчей, забил четыре гола и сделал три голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Японии, в настоящее время игрок сборной Японии U23. Обладатель Кубка японской лиги (2018).