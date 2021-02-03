Тухель резко ответил на вопрос, был ли Алли близок к переходу из «Тоттенхэма» в «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии центрального матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» ответил на вопросы журналистов.



«Сегодня на тренировке у нас были две неприятные ситуации: защитник Курт Зума и полузащитник Кай Хаверц ушли с поля с небольшими повреждениями, поэтому сейчас они проходят медицинское обследование.



С „Тоттенхэмом“ всегда легче играть, если Гарри Кейн вне заявки. Кейн — одна из лучших «девяток» в мире футбола. Когда Гарри в форме, он образцово играет на этой позиции. С точки зрения трудолюбия, амбиций, менталитета, отношения к делу, умения отправлять мяч в ворота, он и вовсе великолепен.



Был ли близок Деле Алли к переходу в „ПСЖ“? Вы не перепутали пресс-конфереции? Вы уверены, что пришли на нужную? Я не стану отвечать на вопрос об игровом времени Алли в нынешнем сезоне. Я ответил про Гарри Кейна, потому что для меня честь говорить про одного из лучших футболистов современности, но про других говорить не стану. Надеюсь, вы поймете, что я просто хочу проявить уважение и придерживаться беседы лишь о своей команде», – цитирует Тухеля Goal.com.



Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится 4 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Алли готов перейти в «ПСЖ», последнее слово остаётся за «Тоттенхэмом»