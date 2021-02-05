Эдерсон: если бы я был полузащитником, то Де Брёйне сел бы на лавку
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал, на какой позиции он хотел бы играть, если бы в футболе не было вратарей.
«Если бы в футболе не было вратарей, я был бы полузащитником. Потому что считаю, что я неплохо вижу поле и у меня хороший пас. Если бы я сегодня был полузащитником, то Де Брёйне сел бы на лавку, а я играл. Ладно, шучу. Но вообще, мне действительно нравится эта позиция. На неё я смотрю немножко иначе. Слежу за ней, когда смотрю матчи по телевизору», — сказал Эдерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».
Напомним, по итогам прошлого сезона Эдерсон стал обладателем «Золотой перчатки» английской Премьер-лиги. Transfermarkt оценивает бразильского голкипера в € 56 млн.
«В России вратарь целует ворота? В Бразилии есть один тренер...» Интервью с Эдерсоном
Голкипер «Манчестер Сити» говорит, что готов заменить Де Брёйне!
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