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Защитник «Баварии» Жером Боатенг может перейти в «Челси»

Защитник «Баварии» Жером Боатенг может перейти в «Челси»
Футбол / Англия 0

Центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру в Туманном Альбионе. В услугах 32-летнего немца заинтересован лондонский «Челси», информирует Bild.

Летом «аристократы» намерены усилить позицию центрального защитника, а действующий контракт Боатенга с «Баварией» истекает как раз в июне 2021 года. «Челси» хочет подписать немца бесплатно на правах свободного агента. Жером положительно смотрит на потенциальный переход в АПЛ.

В сезоне-2020/2021 Боатенг провёл в составе «Баварии» 22 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, СМИ приписывали интерес «Челси» к другому защитнику «Баварии» — Никласу Зюле, а также Деотшанкюлю Юпамекано из «РБ Лейпциг».

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