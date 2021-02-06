Защитник «Баварии» Жером Боатенг может перейти в «Челси»

Центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру в Туманном Альбионе. В услугах 32-летнего немца заинтересован лондонский «Челси», информирует Bild.

Летом «аристократы» намерены усилить позицию центрального защитника, а действующий контракт Боатенга с «Баварией» истекает как раз в июне 2021 года. «Челси» хочет подписать немца бесплатно на правах свободного агента. Жером положительно смотрит на потенциальный переход в АПЛ.

В сезоне-2020/2021 Боатенг провёл в составе «Баварии» 22 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, СМИ приписывали интерес «Челси» к другому защитнику «Баварии» — Никласу Зюле, а также Деотшанкюлю Юпамекано из «РБ Лейпциг».