Миранчук – игрок месяца в «Аталанте», «МЮ» упустил победу над «Эвертоном». Главное к утру

Победа России на теннисном турнире ATP Cup 2021, Волков нокаутировал 40-летнего легендарного бойца UFC, а Миранчук удостоен награды в Италии – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Победы Рублёва и Медведева принесли сборной России победу в финале теннисного турнира ATP Cup.
2. Волков одержал победу нокаутом над Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.
3. Алексей Миранчук признан игроком месяца в «Аталанте».
4. «Манчестер Юнайтед» на последних секундах упустил победу над «Эвертоном».
5. Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Рому» и выйти на третье место в Серии А.
6. Федун высказался о возможном переходе Промеса: мяч на стороне «Аякса». «Спартак» все предложения сделал.
7. Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс». У Варламова 28 сейвов.
8. Главный тренер «Далласа» отстранил Антона Худобина от участия в матче с «Чикаго».
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