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Будущее Гаттузо в «Наполи» определится по итогам матчей с «Аталантой» и «Ювентусом»

Тренерское будущее Дженнаро Гаттузо в «Наполи» по-прежнему находится под вопросом. Так, президент клуба Аурелио Де Лаурентис примет окончательное решение по поводу отставки главного тренера по результатам двух предстоящих матчей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Первым из судьбоносных матчей Гаттузо станет встреча с «Аталантой» в полуфинале Кубка Италии, запланированная на 10 февраля. 13 февраля «Наполи» встретится с «Ювентусом» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Если «партенопейцы» вылетят из национального Кубка и проиграют «старой синьоре», то Гаттузо будет отправлен в отставку. Приоритетным кандидатом ему на смену считается Рафаэль Бенитес.

Ранее от предложения возглавить «Наполи» отказался Маурицио Сарри, он тренировал команду с 2015 по 2018 год.