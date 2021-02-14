Рамос сообщил Пересу, что хочет остаться в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос всё ещё может остаться в мадридском клубе, сообщает ABC.
По информации источника, Рамос и президент «Реала» Флорентино Перес на этой неделе встречались несколько раз. Защитник хотел из первых рук получить информацию о контракте. Перес интересовался, как Рамос чувствует себя после операции. Сообщается, что Перес высоко оценил самоотверженность футболиста, вышедшего на матч Суперкубка Испании с «Атлетиком» (1:2), превозмогая боль. Встречи проходили без посредников. Рамос сообщил, что хочет продолжить карьеру в «Реале», это его цель. Позже главный тренер «Реала» Зинедин Зидан также выразил желание и дальше работать с Рамосом.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. «ПСЖ» — главный претендент на футболиста. В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.
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